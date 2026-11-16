Tepebaşı İlçe Müftülüğü'nden Seyrantepe Camii'nde sabah namazı buluşması
Tepebaşı İlçe Müftülüğü tarafından Seyrantepe Camii'nde düzenlenen sabah namazı buluşmasına, üniversite öğrencileri ve mahalle sakinleri katıldı.
Tepebaşı İlçe Müftülüğü tarafından Seyrantepe Camii'nde düzenlenen sabah namazı buluşmasına, üniversite öğrencileri ve mahalle sakinleri katıldı.
Program kapsamında cemaatle kılınan sabah namazının ardından din görevlileri tarafından Kur'anı Kerim tilaveti okundu ve tesbihat yapıldı. Buluşmada cemaate hitap eden Tepebaşı İlçe Müftüsü Fatih Kaya, birlik, beraberlik ve sabah namazının önemine değindi.
Müftü Kaya, din görevlileri, manevi danışmanlar, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan üniversite öğrencileri ve mahalle sakinlerinin yer aldığı program, yapılan duanın ardından cami çıkışında cemaate ikramda bulunulmasıyla sona erdi.
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