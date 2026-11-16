Vali Yılmaz'dan Eskişehirspor'a destek mesajı Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Ayvalıkgücü Belediyespor ile 2-2 berabere kalınan maçın ardından takıma destek verdi

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Nesine 3. Lig 2. Grup 12. hafta mücadelesinde Eskişehirspor'un sahasında Ayvalıkgücü Belediyespor ile 22 berabere kalarak liderliği kaybettiği maçın ardından sosyal medya hesabından destek mesajı yayımladı.

Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada iki farklı geriye düşmesine rağmen Mehmet Bağlı ve Kerem Baykuş'un golleriyle sahadan 1 puanla ayrılan siyahkırmızılı takıma moral veren Vali Yılmaz, paylaşımında sonuçların geçici olduğuna vurgu yaptı.

Vali Yılmaz, mesajında, "Sonuçlar geçicidir, Kırmızı Şimşek asaleti kalıcıdır! Ayvalıkgücü karşısında galibiyeti kaçırmış olsak da sahadaki azmimiz ve hedefe olan inancımız tam. Yolumuz uzun; her zaman omuz omuza, başın dik olsun ESES!" ifadelerine yer verdi.