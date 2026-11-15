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        GÜNCELLEME - Eskişehir'de izinsiz kazı yapan 6 şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 19:40 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Eskişehir'de izinsiz kazı yapan 6 şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenice Mahallesi Kül mevkisindeki bir tarlada izinsiz kazı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda suçüstü yakalanan 7 şüpheli, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla gözaltına alındı.

        Öte yandan 3 kürek, 3 kazma, 10 litrelik 2 mazot bidonu, yer altı görüntüleme cihazı, karot makinesi ve kesere el konuldu.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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