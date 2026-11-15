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        TFF 3. Lig: Ayvalıkgücü Belediyespor: 2 - Eskişehirspor: 2

        Nesine 3. Lig'in 12. haftasında Eskişehirspor evinde Ayvalıkgücü Belediyespor ile 22 berabere kaldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 19:17 Güncelleme:
        TFF 3. Lig: Ayvalıkgücü Belediyespor: 2 - Eskişehirspor: 2

        Nesine 3. Lig'in 12. haftasında Eskişehirspor evinde Ayvalıkgücü Belediyespor ile 22 berabere kaldı.

        Stat: Prof. Dr. Fethi Heper

        Hakemler: Murat Kasap, Sefacan Doğru, Uğurcan Büyüktaş, Ertuğrul Yolcu

        Eskişehirspor: Bora Göymen, Abdulkadir Öksüz, Ertuğrul Kurtuluş, İsmail Kulet, Sarper Çağlar, Ozan İsmail Koç (Fırat Sarı dk. 69), Tayfun Tatlı (Osman Arslantaş dk. 69), Mert Başer, Mehmet Bağlı, Hasan Kaya, Atalay Yıldırım (Kerem Baykuş dk. 62)

        Ayvalıkgücü Belediyespor: Bartu Dinç, Batuhan Akyüz, Adnan Demir, Burak Gürler, Bekir Mustafa Meral, Ufuk Özcan (Halil Cengiz dk. 89), Cuma Ali Üzüm (Melih Turğut dk. 55), Emirhan Özyaşar (Hüseyin Erkan dk. 89), Yavuz Selim Taşer, Hamit Kurt, Atakan Akbulut (Yağız Haydar Doğan dk. 74)

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        Goller: Atakan Akbulut (dk. 21), Emirhan Özyaşar (dk. 28) (Ayvalıkgücü Belediyespor), Mehmet Bağlı (dk. 38), Kerem Baykuş (dk. 78) (Eskişehirspor)

        Kırmızı kart: Adnan Demir (dk. 77) (Ayvalıkgücü Belediyespor)

        Sarı kartlar: Bartu Dinç, Yağız Haydar Doğan (Ayvalıkgücü Belediyespor), Ertuğrul Kurtuluş, İsmail Kulet, Ozan İsmail Koç (Eskişehirspor)

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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