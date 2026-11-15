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        Başkan Ünlüce'den Derince'ye ziyaret

        Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Kocaeli'nin Derince ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında sosyal belediyeciliğin örnek projeleri arasında yer alan Kent Lokantası ve Senin Kafen Çenesuyu'nun açılışına katıldı. Ünlüce, program kapsamında yerel üretime katkı sağlayan DERTAŞ Tarım Ürünleri tesislerini de ziyaret etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 14:57 Güncelleme:
        Başkan Ünlüce'den Derince'ye ziyaret

        Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Kocaeli’nin Derince ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında sosyal belediyeciliğin örnek projeleri arasında yer alan Kent Lokantası ve Senin Kafen Çenesuyu’nun açılışına katıldı. Ünlüce, program kapsamında yerel üretime katkı sağlayan DERTAŞ Tarım Ürünleri tesislerini de ziyaret etti.

        Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe’nin ev sahipliğinde düzenlenen açılış törenine katıldı.

        Program kapsamında, vatandaşların uygun fiyatlarla sağlıklı ve lezzetli yemeklere ulaşmasını hedefleyen Kent Lokantası ile ailelerin, gençlerin ve ilçe sakinlerinin keyifle vakit geçirebileceği Senin Kafen Çenesuyunun açılışı gerçekleştirildi.

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        DERTAŞ’ta yerel üretim ve tarım incelemesi

        Ayşe Ünlüce, Derince programı kapsamında İshakçılar’da bulunan DERTAŞ Tarım Ürünleri tesislerini de ziyaret etti. Süt ve süt ürünleri üretim süreçlerini yerinde inceleyen Ünlüce, tesisin üretim kapasitesi, ürün çeşitliliği ve yeni dönem hedefleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Derince’de gerçekleştirilen ziyaretin ardından değerlendirmede bulunan Başkan Ayşe Ünlüce, sosyal dayanışmayı güçlendiren ve yerel üretime destek veren projelerin önemini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

        "Derince’de hem sosyal dayanışmayı güçlendiren hem de yerel üretimi destekleyen bu güzel çalışmaları hayata geçiren Sertif Başkanımızı ve emeği geçen herkesi kutluyorum."

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        Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe, açılış töreninde Başkan Ayşe Ünlüce’yi aralarında görmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Açılışa katılan Derinceli vatandaşlar da Başkan Ünlüce’ye yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, Ünlüce ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek bu özel günü ölümsüzleştirdi.

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