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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de iki arkadaş arasında berberde başlayan kavga tekel bayisine sıçradı: 1 yaralı Berber dükkanında başlayan tartışma kavgaya dönüştü, olay tekel bayisine sıçradı Atatürk Caddesi'nde iki arkadaşın kavgasında 1 kişi yaralandı, şüpheli kaçtı

        Eskişehir'de iki arkadaş arasında berberde başlayan kavga tekel bayisine sıçradı: 1 yaralı Berber dükkanında başlayan tartışma kavgaya dönüştü, olay tekel bayisine sıçradı Atatürk Caddesi'nde iki arkadaşın kavgasında 1 kişi yaralandı, şüpheli kaçtı

        Eskişehir'de iki arkadaş arasında berber dükkanında başlayıp tekel bayisine sıçrayan kavgada 1 kişi yaralanırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 12:13 Güncelleme:
        Eskişehir'de iki arkadaş arasında berberde başlayan kavga tekel bayisine sıçradı: 1 yaralı Berber dükkanında başlayan tartışma kavgaya dönüştü, olay tekel bayisine sıçradı Atatürk Caddesi'nde iki arkadaşın kavgasında 1 kişi yaralandı, şüpheli kaçtı

        Eskişehir'de iki arkadaş arasında berber dükkanında başlayıp tekel bayisine sıçrayan kavgada 1 kişi yaralanırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Olay, Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerindeki bir berber dükkanında bulunan iki arkadaş arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay, taraflardan birinin çalıştığı tekel bayisine de sıçradı. Çıkan arbedede 1 kişi yaralanırken, diğer şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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        "Benim apartman kapıma saldırmışlar"

        Olayın ardından bölgedeki polis ekiplerine durumu anlatan bir mahalle sakini, yaşananlara tepki gösterdi. Şahısların yaklaşık bir haftadır aynı sokaktan geçtiğini ve apartman kapısına zarar verdiklerini öne süren vatandaş, "Benim apartman kapıma saldırmışlar. Annem de olabilir, senin de annen olabilir, eşiniz de olabilir. Ben kimsenin kapısına saldırmadım burada. Ben de alkol içen bir insanım ama kimseye ne çöpümü kenara atan bir insanım ne de kimseye ahlaksızlık yapan bir insanım. Nereden alınacaksa bunlar, dronla da izlensin. Bunlar hangi mahallede oturuyorsa otursunlar. Bir haftadır aynı sokaktan geçiyorlar. Zararını boş ver, adamlar evime zor giriyordu. Asayiş gelecek şimdi, 'Senin bununla husumetin var' diyecek. Ben adam vurduktan sonra ne önemi var" ifadelerini kullandı.

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        Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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