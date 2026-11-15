Eskişehir'deki acil sağlık istasyonlarına özdeğerlendirme ziyareti Eskişehir'de 10 acil sağlık istasyonu mercek altına alındı Eskişehir'de acil sağlık hizmetlerinin standartları değerlendirildi

Gerçekleştirilen saha ziyaretlerinde; personel planlaması, kalite standartlarına uyum ve fiziki çalışma şartlarının iyileştirilmesine yönelik kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Yapılan çalışmalarla, kent genelinde sunulan acil sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılması ve istasyonların hizmet sunum standartlarının geliştirilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği denetim ekibi tarafından 26 Kasım 2026 tarihleri arasında istasyonlara yönelik bina turları düzenlendi. Özdeğerlendirme çalışmaları çerçevesinde; İnönü1, Tepebaşı1, Tepebaşı2, Tepebaşı3, Tepebaşı4, Tepebaşı5, Tepebaşı6, Tepebaşı8, Tepebaşı12 ve Tepebaşı14 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları ziyaret edildi.

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