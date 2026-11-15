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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'deki acil sağlık istasyonlarına özdeğerlendirme ziyareti Eskişehir'de 10 acil sağlık istasyonu mercek altına alındı Eskişehir'de acil sağlık hizmetlerinin standartları değerlendirildi

        Eskişehir'deki acil sağlık istasyonlarına özdeğerlendirme ziyareti Eskişehir'de 10 acil sağlık istasyonu mercek altına alındı Eskişehir'de acil sağlık hizmetlerinin standartları değerlendirildi

        Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı 10 acil sağlık hizmetleri istasyonunda, 2026 yılı 2'nci Dönem Özdeğerlendirme çalışmaları kapsamında denetim ve inceleme ziyaretleri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 11:25 Güncelleme:
        Eskişehir'deki acil sağlık istasyonlarına özdeğerlendirme ziyareti Eskişehir'de 10 acil sağlık istasyonu mercek altına alındı Eskişehir'de acil sağlık hizmetlerinin standartları değerlendirildi

        Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı 10 acil sağlık hizmetleri istasyonunda, 2026 yılı 2'nci Dönem Özdeğerlendirme çalışmaları kapsamında denetim ve inceleme ziyaretleri gerçekleştirildi.

        Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği denetim ekibi tarafından 26 Kasım 2026 tarihleri arasında istasyonlara yönelik bina turları düzenlendi. Özdeğerlendirme çalışmaları çerçevesinde; İnönü1, Tepebaşı1, Tepebaşı2, Tepebaşı3, Tepebaşı4, Tepebaşı5, Tepebaşı6, Tepebaşı8, Tepebaşı12 ve Tepebaşı14 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları ziyaret edildi.

        Gerçekleştirilen saha ziyaretlerinde; personel planlaması, kalite standartlarına uyum ve fiziki çalışma şartlarının iyileştirilmesine yönelik kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Yapılan çalışmalarla, kent genelinde sunulan acil sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılması ve istasyonların hizmet sunum standartlarının geliştirilmesinin hedeflendiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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