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        Hasarlı araçla seyreden alkollü sürücüye işlem yapıldı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, hasarlı bir şekilde trafikte ilerleyen otomobilin alkollü sürücüsüne işlem yapıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 10:12 Güncelleme:
        Hasarlı araçla seyreden alkollü sürücüye işlem yapıldı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, hasarlı bir şekilde trafikte ilerleyen otomobilin alkollü sürücüsüne işlem yapıldı.

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, kazaya karıştığı öngörülen ve hasarlı bir şekilde trafikte ilerleyen 06 BFH 407 plakalı otomobil, durumundan şüphelenen polis ekipleri tarafından Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde durduruldu. Ekiplerin araç etrafında güvenlik önlemleri alarak yasal işlemlere başladığı sırada, sürücü koltuğunda bekleyen M.I. isimli kadın, otomobili geri kaçırdı. Polis ekiplerinin dikkati sayesinde kısa sürede durdurulan araç ve sürücüsü kontrol altına alındı.

        Sürücünün kızını bahane ederek olay yerinden evine gitmeye çalıştığı görüldü. Olay yerinde yapılan alkol muayenesinde M.I.'nın 1.64 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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