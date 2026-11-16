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        ESOGÜ Hastanesi'nden kalp yetersizliğinde ameliyatsız çözüm başarısı

        ESOGÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 80 yaşındaki hastaya başarıyla uygulanan Perkütan Triküspit Kapak Tamiri (TriClip) yöntemi, güçlü akademik kadronun ortak aklı ve üst düzey teknik kapasitesiyle kliniğin başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 11:48 Güncelleme:
        ESOGÜ Hastanesi'nden kalp yetersizliğinde ameliyatsız çözüm başarısı

        ESOGÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde 80 yaşındaki hastaya başarıyla uygulanan Perkütan Triküspit Kapak Tamiri (TriClip) yöntemi, güçlü akademik kadronun ortak aklı ve üst düzey teknik kapasitesiyle kliniğin başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, bölgedeki referans merkez olma misyonunu ileri düzey kardiyolojik müdahalelerle sürdürüyor. Son olarak ESOGÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Kadir Uğur Mert, Doç. Dr. Selda Murat ve Dr. Öğr. Üyesi Erdi Babayiğit öncülüğündeki uzman ekibin kusursuz sinerjisiyle gerçekleştirilen operasyonda, kasık toplardamarından girilerek triküspit kapaktaki ileri derece yetersizlik başarıyla giderildi.

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        TriClip yönteminin klinik endikasyonları ve uygulamanın niteliği hakkında bilgi veren uzman ekip şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Triküspit kapak, kalbimizin sağ tarafında yer alan ve kirli kanın geriye kaçmasını önleyen hayati bir yapıdır. Bu kapakta ileri derecede kaçak meydana geldiğinde kan geriye doğru sızar ve sağ kalbe aşırı yük binerek hastada şiddetli nefes darlığı, çabuk yorulma ve vücutta belirgin ödem tablolarına yol açar. Tıbbi tedaviye rağmen şikayetleri gerilemeyen, ileri yaşta veya ek hastalıkları nedeniyle açık ameliyat riski son derece yüksek olan hastalar için TriClip yöntemi hayat kurtarıcı bir endikasyon oluşturmaktadır. Bu prosedürde göğüs kafesi açılmadan ve hasta kalpakciğer makinesine bağlanmadan, yalnızca kasık toplardamarından (femoral ven) kateterle kalbe ulaşılmaktadır. Sızdıran kapak yaprakçıkları özel bir klips sistemiyle birleştirilerek kaçak minimal seviyeye indirilmektedir. Nitekim 80 yaşındaki hastamız M.Ş., Prof. Dr. Kadir Uğur Mert, Doç. Dr. Selda Murat, Dr. Öğr. Üyesi Erdi Babayiğit ve ekibin ortaklaşa yürüttüğü bu başarılı operasyon sayesinde, cerrahi bir yük taşımaksızın kısa sürede toparlanmış ve taburculuk aşamasına getirilmiştir. TriClip teknolojisi, ameliyat şansı bulunmayan uygun hastalar için çığır açan bir tedavi modelidir. Ancak cihaz maliyetlerinin yüksek olması, bu tedaviye erişimi sınırlayan en önemli faktördür. Temennimiz, bu tür ileri teknolojilerin maliyetlerinin zamanla makul seviyelere gerilemesi ve ihtiyaç duyan tüm hastalarımıza kesintisiz ulaştırılabilmesidir. Öte yandan, kliniğimizde yürütülen minimal invaziv girişimler yalnızca triküspit kapak ile sınırlı değildir. Kireçlenmeye bağlı kapak darlıklarında kasıktan girilerek yeni kapak yerleştirilmesini sağlayan Aort Kapak Girişimleri (TAVI) de merkezimizde rutin ve yüksek başarı oranlarıyla uygulanmaktadır. Başarılı bir kapak girişiminin temeli, doğru tanı ve hassas görüntülemeden geçer. Kliniğimizde kalbin anatomisini en ince ayrıntısına kadar haritalandıran üst düzey ekokardiyografi (EKO) ve yemek borusu yoluyla yapılan transözofageal ekokardiyografi (TEE) değerlendirmeleri eksiksiz şekilde yürütülmektedir. Bununla birlikte; yüksek riskli kompleks anjiyografi, stent ve ilaçlı balon işlemleri, kronik tıkalı damar (CTO) girişimleri, 3 boyutlu elektrofizyoloji çalışmaları, ritim bozukluklarında güncel ablasyon tedavileri ile kalp pili ve CRT/CRTD tedavileri tecrübeli kadromuz tarafından başarıyla gerçekleştirilmektedir. ESOGÜ Kardiyoloji Ana Bilim Dalı olarak amacımız, sadece en güncel tedavi yöntemlerini bölge halkına sunmak değil, aynı zamanda bu tecrübeyi yarının uzmanlarına aktarmaktır. Özverili ekibimiz, bir yandan üst düzey tıbbi hizmet verirken diğer yandan geleceğin nitelikli kardiyologlarını yetiştirme sorumluluğunu da gururla taşımaktadır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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