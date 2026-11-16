Eskişehir'de uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli tutuklandı

Operasyonlarda ayrıca hassas terazi ile uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

Çalışmalarda, 1207 gram esrar, 90 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar kokain, 74 sentetik ecza hapı ve 6 kök kenevir ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 9-15 Kasım tarihlerinde kent genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları gerçekleştirildi.

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