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        Eskişehir'de motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

        Eskişehir'de hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 10:13 Güncelleme:
        Eskişehir'de motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

        Eskişehir’de hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Kaza, Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, E.U. yönetimindeki 26 AHA 410 plakalı motosiklet ile A.A. idaresindeki 09 YR 747 hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet kullanılamaz hale gelirken, sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı sürücü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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