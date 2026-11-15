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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Vali Yılmaz, Eskişehirspor camiası ve taraftarlarına seslendi Eskişehir'de kritik maç öncesi Vali Dr. Erdinç Yılmaz'dan birlik çağrısı

        Vali Yılmaz, Eskişehirspor camiası ve taraftarlarına seslendi Eskişehir'de kritik maç öncesi Vali Dr. Erdinç Yılmaz'dan birlik çağrısı

        Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Eskişehirspor'un sahasında Ayvalıkgücü Belediyespor ile oynayacağı karşılaşma öncesinde kırmızısiyahlı camiaya destek ve başarı mesajı yayımladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 11:27 Güncelleme:
        Vali Yılmaz, Eskişehirspor camiası ve taraftarlarına seslendi Eskişehir'de kritik maç öncesi Vali Dr. Erdinç Yılmaz'dan birlik çağrısı

        Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Eskişehirspor’un sahasında Ayvalıkgücü Belediyespor ile oynayacağı karşılaşma öncesinde kırmızısiyahlı camiaya destek ve başarı mesajı yayımladı.

        Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Eskişehirspor’un evinde Ayvalıkgücü Belediyespor’u konuk edeceği müsabaka öncesi bir açıklama yaptı. Kırmızısiyahlı ekibin sahadan galibiyetle ayrılacağına inandığını belirten Vali Yılmaz, futbolculara, teknik heyete ve taraftarlara seslendi.

        "Bu şehir sizinle, bu yürek sizinle"

        Vali Dr. Erdinç Yılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Şehrimizin gururu, sevdası ve en büyük tutkusu Eskişehirspor’umuz, Ayvalıkgücü Belediyespor karşısında galibiyet için sahaya çıkıyor. Kırmızının tutkusu, siyahın asaletiyle bütünleşen bu büyük camianın; sahadaki inancı, mücadele azmi ve vefakar taraftarının sarsılmaz desteğiyle bu zorlu mücadeleden de galibiyetle ayrılacağına yürekten inanıyorum. Sahada ter dökecek futbolcularımıza ve teknik heyetimize başarılar diliyor; tribünlerde tek yürek olacak taraftarımızla birlikte, Eskişehir’imizin bu büyük sevdaya yakışan bir galibiyet coşkusunu hep birlikte yaşamasını temenni ediyorum. Haydi Kırmızı Şimşekler. Bu şehir sizinle, bu yürek sizinle."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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