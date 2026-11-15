Eskişehir'de otomobilin kaza yapan araçlara çarpması sonucu 7 kişi yaralandı

Bu arada otomobil sürücüsü M.K'nin 1,63 promil alkollü olduğu belirlendi.

Polis ekiplerince kazayla ilgili işlem yapıldığı esnada M.K. idaresindeki 26 AJB 619 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarptı.

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