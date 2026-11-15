Odunpazarı Belediyesi'nden diyabet farkındalığı

Odunpazarı Belediyesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında belediye personeline yönelik farkındalık etkinliği düzenledi. Personelin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte çalışanların kan şekeri ölçümleri yapıldı, diyabet konusunda bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Odunpazarı Belediyesi, toplum sağlığını korumaya ve sağlık konusunda farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyesi ile Odunpazarı Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda düzenlenen etkinliğe belediye personeli yoğun katılım gösterdi. Etkinlik kapsamında çalışanların kan şekeri ölçümleri yapılırken diyabet hastalığı, erken teşhisin önemi ve hastalıktan korunmak için dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

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Personelin ilgi gösterdiği etkinlikle diyabet konusunda bilinç oluşturulması, erken teşhisin önemine dikkat çekilmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılmasına katkı sunulması amaçlandı.