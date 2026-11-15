Eskişehir'de izinsiz kazı yapan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen "Anadolu Mirası Operasyonları"nda kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 7 şüpheliden 6'sı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenice Mahallesi Kül mevkisindeki bir tarlada izinsiz kazı yapılacağı yönünde istihbarat aldı. Harekete geçen ekipler, "Anadolu Mirası Operasyonları" çerçevesinde 14 Kasım günü saat 18.00 sıralarında düzenledikleri operasyonla 7 şüpheliyi kazı yaptıkları esnada suçüstü yakaladı. Olay yerinde kaçak kazıda kullanılmak üzere getirildiği belirlenen 3 kürek, 3 kazma, 1 keser, 2 adet 10 litrelik mazot bidonu, 1 yer altı görüntüleme cihazı ve 1 karot makinesi ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.