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        Eskişehir'de yoğun sis görüş mesafesini düşürdü, sürücüler zor anlar yaşadı

        Eskişehir'de sabahın erken saatlerinde etkisini gösteren yoğun sis, özellikle yüksek kesimlerde hayatı ve ulaşımı olumsuz yönde etkileyerek kentin merkezinde ve yüksek rakımlı noktalarda görüş mesafesini yer yer metrelerce düşürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 10:19 Güncelleme:
        Eskişehir'de yoğun sis görüş mesafesini düşürdü, sürücüler zor anlar yaşadı

        Eskişehir’de sabahın erken saatlerinde etkisini gösteren yoğun sis, özellikle yüksek kesimlerde hayatı ve ulaşımı olumsuz yönde etkileyerek kentin merkezinde ve yüksek rakımlı noktalarda görüş mesafesini yer yer metrelerce düşürdü.

        Eskişehir kent genelinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Özellikle yüksek kesimler olan Odunpazarı ilçesine bağlı Çankaya ve Erenköy mahallelerinde sabah saatlerinde yoğunlaşan sis tabakası nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte büyük güçlük çekti. Görüş mesafesinin oldukça azalması üzerine araç sürücüleri hızlarını düşürerek trafikte ilerlemek zorunda kaldı. Trafik akışının kontrollü sağlandığı noktalarda olumsuzluk yaşanmaması adına sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarılırken, sabah işe gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

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        Öte yandan, Eskişehir’in yüksek kesimlerini etkisi altına alan bu yoğun sis manzarası, havadan dron ile görüntülendi. Çekilen hava görüntülerinde kentin üzerini kaplayan sis bulutu adeta bir deniz oluştururken, şehrin silüeti sis arasında kayboldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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