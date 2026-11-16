Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi veriliyor

        Eskişehir'de öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi veriliyor

        Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde çocukluk çağında ağız ve diş sağlığı bilincinin artırılması amacıyla öğrencilere eğitim veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 14:40 Güncelleme:
        Eskişehir'de öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi veriliyor

        Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde çocukluk çağında ağız ve diş sağlığı bilincinin artırılması amacıyla öğrencilere eğitim veriliyor.

        Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilk ve ortaokullarda eğitim programı kapsamında uzman ekipler tarafından öğrencilere yaş gruplarına uygun doğru diş fırçalama teknikleri uygulamalı olarak aktarılıyor.

        Çocuklara diş dostu beslenme alışkanlıkları kazandırılırken, şekerli ve asitli gıdaların diş sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri anlatılıyor.

        Programda ayrıca, olası rahatsızlıkların erken teşhisi ve önlenmesi amacıyla altı ayda bir düzenli diş hekimi kontrolüne gitmenin önemi ele alınıyor.

        REKLAM

        Bu eğitim öğretim yılı sonuna kadar 52 bin öğrenciye eğitim verilmesi amaçlanıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Altın 1 yılın dibinde
        Altın 1 yılın dibinde
        Ufuk Beydemir dua istedi
        Ufuk Beydemir dua istedi
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Otomobilde yerli rüzgarı

        Benzer Haberler

        Odunpazarı Belediyesi'nden vergi hatırlatması
        Odunpazarı Belediyesi'nden vergi hatırlatması
        ESOGÜ Hastanesi'nden kalp yetersizliğinde ameliyatsız çözüm başarısı
        ESOGÜ Hastanesi'nden kalp yetersizliğinde ameliyatsız çözüm başarısı
        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde mikro yeterlilik dönemi başla...
        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde mikro yeterlilik dönemi başla...
        Eskişehir'de yeni sağlık kompleksinin inşaatı sürüyor
        Eskişehir'de yeni sağlık kompleksinin inşaatı sürüyor
        Eskişehir'de son 1 haftada 5 bin 14 sürücüye trafik cezası kesildi
        Eskişehir'de son 1 haftada 5 bin 14 sürücüye trafik cezası kesildi
        Eskişehir'deki trafik kazası 2 araçtaki ağır hasarla atlatıldı
        Eskişehir'deki trafik kazası 2 araçtaki ağır hasarla atlatıldı