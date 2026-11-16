Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Kavılca buğdayı Eskişehir topraklarında yaygınlaşıyor Geçen yılki 70 dekar olan ekim alanı, bu yıl yaklaşık 210 dekara çıkarıldı

        Kavılca buğdayı Eskişehir topraklarında yaygınlaşıyor Geçen yılki 70 dekar olan ekim alanı, bu yıl yaklaşık 210 dekara çıkarıldı

        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Anadolu'nun binlerce yıllık tarım miraslarından kavılca buğdayını yeniden üretime kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl 70 dekar alanda gerçekleştirilen ekim çalışmaları, bu yıl 210 dekara çıkarılarak üç katına ulaştı. Yerel tarımsal çeşitliliğin korunması ve geleneksel tohumların gelecek nesillere aktarılması hedefiyle Seyitgazi'de de ekim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 14:55 Güncelleme:
        Kavılca buğdayı Eskişehir topraklarında yaygınlaşıyor Geçen yılki 70 dekar olan ekim alanı, bu yıl yaklaşık 210 dekara çıkarıldı

        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Anadolu’nun binlerce yıllık tarım miraslarından kavılca buğdayını yeniden üretime kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl 70 dekar alanda gerçekleştirilen ekim çalışmaları, bu yıl 210 dekara çıkarılarak üç katına ulaştı. Yerel tarımsal çeşitliliğin korunması ve geleneksel tohumların gelecek nesillere aktarılması hedefiyle Seyitgazi’de de ekim gerçekleştirildi.

        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yerel tarımsal değerleri korumak, geleneksel ürünleri yeniden üretime kazandırmak ve sürdürülebilir tarımı desteklemek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Anadolu’nun kadim buğday çeşitlerinden biri olan kavılca buğdayının Eskişehir’de üretim alanlarının genişletilmesi için önemli adımlar atılıyor.

        REKLAM

        Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, geçtiğimiz üretim döneminde yaklaşık 70 dekar alanda kavılca buğdayı ekimi gerçekleştirildi. Bölge ortalamasının üzerinde verim elde edilen üretimde hasat edilen ürünlerin bir bölümü, yeni üretim döneminde yeniden kullanılmak üzere tohumluk olarak ayrıldı.

        İki belediyeden iş birliği

        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Seyitgazi Belediyesi arasında imzalanan, Büyükşehir Belediyesine ait tarım arazilerinin yeniden tarıma kazandırılmasını amaçlayan protokol kapsamında Seyitgazi ilçesi Yenikent Mahallesi’nde de ekim çalışması yapıldı. Küllüoba kazı çalışmalarının yürütüldüğü bölgede bulunan 10 dekarlık alanda iki belediyenin iş birliğiyle kavılca buğdayı toprakla buluşturuldu.

        REKLAM

        Ekim alanı üç katına çıktı

        Kavılca buğdayının Eskişehir’de yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen çalışmalarla geçtiğimiz üretim döneminde yaklaşık 70 dekar olan ekim alanı, bu yıl yaklaşık 210 dekara çıkarıldı. Böylece kavılca buğdayı üretim alanı bir yılda üç katına yükseldi. Elde edilen tohumların yeniden üretimde değerlendirilmesiyle ekim alanlarının daha da artırılması hedefleniyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yerel tarımsal çeşitliliğin korunması, geleneksel tohumların yaşatılması ve kavılca buğdayının Eskişehir tarımında daha geniş yer bulması için çalışmalarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Altın 1 yılın dibinde
        Altın 1 yılın dibinde
        Ufuk Beydemir dua istedi
        Ufuk Beydemir dua istedi
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Otomobilde yerli rüzgarı

        Benzer Haberler

        Zabıta ekiplerinden otogarda sıkı denetim
        Zabıta ekiplerinden otogarda sıkı denetim
        Eskişehir'de öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi veriliyor
        Eskişehir'de öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi veriliyor
        Odunpazarı Belediyesi'nden vergi hatırlatması
        Odunpazarı Belediyesi'nden vergi hatırlatması
        ESOGÜ Hastanesi'nden kalp yetersizliğinde ameliyatsız çözüm başarısı
        ESOGÜ Hastanesi'nden kalp yetersizliğinde ameliyatsız çözüm başarısı
        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde mikro yeterlilik dönemi başla...
        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde mikro yeterlilik dönemi başla...
        Eskişehir'de yeni sağlık kompleksinin inşaatı sürüyor
        Eskişehir'de yeni sağlık kompleksinin inşaatı sürüyor