Kavılca buğdayı Eskişehir topraklarında yaygınlaşıyor Geçen yılki 70 dekar olan ekim alanı, bu yıl yaklaşık 210 dekara çıkarıldı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Anadolu’nun binlerce yıllık tarım miraslarından kavılca buğdayını yeniden üretime kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl 70 dekar alanda gerçekleştirilen ekim çalışmaları, bu yıl 210 dekara çıkarılarak üç katına ulaştı. Yerel tarımsal çeşitliliğin korunması ve geleneksel tohumların gelecek nesillere aktarılması hedefiyle Seyitgazi’de de ekim gerçekleştirildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yerel tarımsal değerleri korumak, geleneksel ürünleri yeniden üretime kazandırmak ve sürdürülebilir tarımı desteklemek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Anadolu’nun kadim buğday çeşitlerinden biri olan kavılca buğdayının Eskişehir’de üretim alanlarının genişletilmesi için önemli adımlar atılıyor.

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Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, geçtiğimiz üretim döneminde yaklaşık 70 dekar alanda kavılca buğdayı ekimi gerçekleştirildi. Bölge ortalamasının üzerinde verim elde edilen üretimde hasat edilen ürünlerin bir bölümü, yeni üretim döneminde yeniden kullanılmak üzere tohumluk olarak ayrıldı.

İki belediyeden iş birliği

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Seyitgazi Belediyesi arasında imzalanan, Büyükşehir Belediyesine ait tarım arazilerinin yeniden tarıma kazandırılmasını amaçlayan protokol kapsamında Seyitgazi ilçesi Yenikent Mahallesi’nde de ekim çalışması yapıldı. Küllüoba kazı çalışmalarının yürütüldüğü bölgede bulunan 10 dekarlık alanda iki belediyenin iş birliğiyle kavılca buğdayı toprakla buluşturuldu.

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Ekim alanı üç katına çıktı

Kavılca buğdayının Eskişehir’de yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen çalışmalarla geçtiğimiz üretim döneminde yaklaşık 70 dekar olan ekim alanı, bu yıl yaklaşık 210 dekara çıkarıldı. Böylece kavılca buğdayı üretim alanı bir yılda üç katına yükseldi. Elde edilen tohumların yeniden üretimde değerlendirilmesiyle ekim alanlarının daha da artırılması hedefleniyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yerel tarımsal çeşitliliğin korunması, geleneksel tohumların yaşatılması ve kavılca buğdayının Eskişehir tarımında daha geniş yer bulması için çalışmalarını sürdürecek.