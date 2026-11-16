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        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde Mikro Yeterlilik Dönemi başladı

        Anadolu Üniversitesi, eğitimde fırsat eşitliği ve yaşam boyu öğrenme anlayışı doğrultusunda Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerine yönelik yapay zekâ odaklı Mikro Yeterlilik Programlarını hayata geçirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 15:53 Güncelleme:
        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde Mikro Yeterlilik Dönemi başladı

        Anadolu Üniversitesi, eğitimde fırsat eşitliği ve yaşam boyu öğrenme anlayışı doğrultusunda Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerine yönelik yapay zekâ odaklı Mikro Yeterlilik Programlarını hayata geçirdi.

        Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) yetkinlik odaklı dönüşüm hedefleri kapsamında uygulamaya konulan programlarla öğrencilerin güncel bilgi ve beceriler edinerek kariyer hedefleri doğrultusunda kendilerini geliştirmeleri amaçlanıyor.

        Öğrenciler kazandıkları yetkinlikleri dijital rozetlerle belgelendirebilecek

        Örgün eğitim öğrencilerinin ardından Açıköğretim Fakültesi öğrencilerine de sunulan Mikro Yeterlilik Programları, esnek ve beceri temelli öğrenme olanakları sağlıyor. Programlar sayesinde öğrenciler, mevcut derslerinin yanı sıra ilgi alanları ve kariyer hedefleri doğrultusunda farklı eğitimlere katılarak kendi öğrenme süreçlerini şekillendirebilecek. Ölçme ve değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, edindikleri yetkinlikleri doğrulanabilir dijital rozetlerle belgelendirebilecek. Kazanılan rozetler dijital cüzdan altyapısında saklanabilecek ve LinkedIn başta olmak üzere profesyonel platformlarda paylaşılabilecek.

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        Mikro yeterlilikler seçmeli ders kredisine dönüştürülebilecek

        Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) ile uyumlu olarak yürütülen program kapsamında kazanılan mikro yeterlilikler, değerlendirme sınavında başarılı olunması hâlinde öğrencilerin transkriptlerine ve diploma eklerine işlenebilecek. Belirlenen kriterleri sağlayan öğrenciler, ön lisans programlarında 6 AKTS'ye, lisans programlarında ise 12 AKTS'ye kadar seçmeli ders kredisi elde ederek ders yüklerini azaltabilecek.

        Yapay zekâ odaklı çevrim içi dersler öğrencilerin erişimine açıldı

        Açıköğretim Fakültesi öğrencilerine özel hazırlanan "Yapay Zekâ Teknolojileri ve Uygulamaları" kategorisinde 1 ila 3 kredi arasında değişen çevrim içi dersler sunuluyor. Bu kapsamda "Yapay Zekâ Araçları ile Ofis Verimliliği", "Yapay Zekâ Çağında Telif Hukuku ve Dijital İçerik Hakları", "Veri Okuryazarlığı ve Temel Veri Analizi" ile "Yapay Zekâ ve Habercilik" gibi farklı alanlara yönelik eğitimler yer alıyor. Yeni derslerin eklenmeye devam ettiği kategori kapsamında yakın zamanda 4 kredilik derslerin de öğrencilerin erişimine açılması planlanıyor.

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        Mikro Yeterlilik Programlarına başvurular başladı

        Açıköğretim Fakültesi öğrencilerine yönelik Mikro Yeterlilik Programlarına başvurular başladı. Programlar, ders içerikleri ve başvuru süreçleri hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen öğrenciler my.anadolu.edu.tr adresini ziyaret edebiliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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