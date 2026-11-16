Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de tır ile elektrikli araç çarpıştı: 1 yaralı

        Eskişehir'de tır ile elektrikli araç çarpıştı: 1 yaralı

        Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde tır ile elektrikli aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 17:26 Güncelleme:
        Eskişehir'de tır ile elektrikli araç çarpıştı: 1 yaralı

        Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde tır ile elektrikli aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaza, Günyüzü ilçesine bağlı Gümüşkonak Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.A. idaresindeki elektrikli araç ile karşı yönden gelen tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli araç sürücüsü R.A. yaralandı. Kazayı gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye mahallede görev yapan Dr. Levent Temel tarafından ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansa alınan R.A., tedavi edilmek üzere Eskişehir'e sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Bugün Ne Oldu? 16 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 16 Kasım 2026 haberleri
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        "Tebrikler babaanne oluyorsunuz!"
        "Tebrikler babaanne oluyorsunuz!"
        Altın 1 yılın dibinde
        Altın 1 yılın dibinde
        Ufuk Beydemir dua istedi
        Ufuk Beydemir dua istedi
        "Savaşı siz kazanacaksınız"
        "Savaşı siz kazanacaksınız"
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?

        Benzer Haberler

        Günyüzü'ndeki trafik kazasında yaralanan sürücü hayatını kaybetti
        Günyüzü'ndeki trafik kazasında yaralanan sürücü hayatını kaybetti
        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde Mikro Yeterlilik Dönemi başla...
        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde Mikro Yeterlilik Dönemi başla...
        Anadolu Üniversitesi AI Lab ile 26 bin öğrenciye uygulamalı kodlama imkânı...
        Anadolu Üniversitesi AI Lab ile 26 bin öğrenciye uygulamalı kodlama imkânı...
        Kavılca buğdayı Eskişehir topraklarında yaygınlaşıyor Geçen yılki 70 dekar...
        Kavılca buğdayı Eskişehir topraklarında yaygınlaşıyor Geçen yılki 70 dekar...
        Zabıta ekiplerinden otogarda sıkı denetim
        Zabıta ekiplerinden otogarda sıkı denetim
        Eskişehir'de öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi veriliyor
        Eskişehir'de öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi veriliyor