Günyüzü'ndeki trafik kazasında yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Kaza, Günyüzü ilçesine bağlı Gümüşkonak Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.A. idaresindeki elektrikli araç ile karşı yönden gelen tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan ve mahallede görev yapan Dr. Levent Temel tarafından ilk müdahale ardından tedavi edilmek üzere Eskişehir'e sevk edilen elektrikli araç sürücüsü R.A.'nın hayatını kaybettiği öğrenildi.

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