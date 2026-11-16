Kamyonette çıkıp binaya sıçrayan yangını, itfaiye söndürdü

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Seda Ç., hastaneye kaldırıldı. İlk incelemede, yangının kamyonetin kasasında bulunan küçük tüpten çıktığı tespit edildi. Tüpte gaz kaçağı olduğu anlaşılması üzerine sokakta geniş çaplı güvenlik önlemi alındı. Kamyonet kullanılamaz hale gelirken, araçta pazarcılara çay satışı yapıldığı belirlendi. Alevlerin sıçradığı binada da hasar oluşurken, yangına ilişkin inceleme sürüyor.

Tepebaşı ilçesine bağlı semt pazarının kurulduğu Bahçelievler Mahallesi'nde park halinde bulunan 26 DP 882 plakalı kamyonetin kasasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, aracın yanındaki binanın 2'nci katına ulaştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler, kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında apartmandaki evinde oturan Seda Ç. (50), yükselen dumandan korkup, panik atak geçirdi.

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