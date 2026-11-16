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        Kamyonette çıkıp binaya sıçrayan yangını, itfaiye söndürdü

        ESKİŞEHİR'de semt pazarında park halindeki kamyonetin kasasında çıkan yangın, bitişiğindeki binanın 2'nci katına sıçradı. Alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, apartmanda oturan bir kadın yangın sırasında panik atak geçirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 17:35 Güncelleme:
        Kamyonette çıkıp binaya sıçrayan yangını, itfaiye söndürdü

        ESKİŞEHİR'de semt pazarında park halindeki kamyonetin kasasında çıkan yangın, bitişiğindeki binanın 2'nci katına sıçradı. Alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, apartmanda oturan bir kadın yangın sırasında panik atak geçirdi.

        Tepebaşı ilçesine bağlı semt pazarının kurulduğu Bahçelievler Mahallesi'nde park halinde bulunan 26 DP 882 plakalı kamyonetin kasasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, aracın yanındaki binanın 2'nci katına ulaştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler, kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında apartmandaki evinde oturan Seda Ç. (50), yükselen dumandan korkup, panik atak geçirdi.

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        GAZ KAÇAĞI TESPİT EDİLDİ

        Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Seda Ç., hastaneye kaldırıldı. İlk incelemede, yangının kamyonetin kasasında bulunan küçük tüpten çıktığı tespit edildi. Tüpte gaz kaçağı olduğu anlaşılması üzerine sokakta geniş çaplı güvenlik önlemi alındı. Kamyonet kullanılamaz hale gelirken, araçta pazarcılara çay satışı yapıldığı belirlendi. Alevlerin sıçradığı binada da hasar oluşurken, yangına ilişkin inceleme sürüyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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