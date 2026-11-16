Eskişehir'de park halindeki kamyonetin kasasında çıkan yangın söndürüldü

Caddede kurulan semt pazarında esnafa çay satışı yapan bir kişinin kamyonet kasasında çay hazırlığında kullandığı tüpte yaşanan sızıntı nedeniyle çıktığı iddia edilen yangında alevler, yakındaki binanın ikinci katına kadar yükseldi.

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