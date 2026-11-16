Eskişehir'de park halindeki kamyonetin kasasında çıkan yangın söndürüldü
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir semt pazarının yanında park halinde bulunan kamyonetin kasa kısmında çıkan yangın söndürüldü.
Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bir semt pazarının yanında park halinde bulunan kamyonetin kasa kısmında çıkan yangın söndürüldü.
Bahçelievler Mahallesi'nde Şimşeker Sokak ile Balkan Caddesi kesişiminde park halinde bulunan 26 DP 882 plakalı kamyonetin kasasında yangın çıktı.
Caddede kurulan semt pazarında esnafa çay satışı yapan bir kişinin kamyonet kasasında çay hazırlığında kullandığı tüpte yaşanan sızıntı nedeniyle çıktığı iddia edilen yangında alevler, yakındaki binanın ikinci katına kadar yükseldi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü.
Binada yaşayan 50 yaşındaki Seda Ç, dumandan etkilenerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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