Eskişehir'de kendi yaptığı dövme keçe cüzdan ve çantaları satan Dudu Aysul, hobi olarak başladığı el sanatı ürünleriyle hem aile bütçesine katkı sağlıyor hem de terapi niteliğindeki bu uğraşla mutlu oluyor.

Eskişehir'in Odunpazarı bölgesinde 10 yıldır el emeği dövme keçe ürünler yapıp satan Dudu Aysul, keçe sanatının inceliklerini ve bu süreçte yaşadıklarını anlattı. Kalın keçeyi yün keçe ile çizip döverek çeşitli ürünler ortaya çıkaran Aysul, hobi olarak adım attığı bu meslek sayesinde hem ev ekonomisine destek olduğunu hem de müşterilerinin memnuniyetiyle moral bulduğunu dile getirdi.

"Gerçekten terapi gibi geliyor"

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Başlangıç hikayesini ve bu işin kendisine kattıklarını aktaran Dudu Aysul, "Hobi olarak başladım. Evime katkı oluyor. Burası bize terapi gibi geliyor. Arkadaşlar ediniyoruz, yaptığımız ürünleri satıyoruz, bu bizi mutlu ediyor. Müşteri de beğeniyor, beğendiği zaman biz daha çok mutlu oluyoruz" ifade etti.

"Fiyatlarım da makul"

Ürün çeşitliliği ve fiyat aralığı hakkında bilgi veren Aysul, "Mesela küçük cüzdanlarım 50 lira. Bir tık büyüklerim var, onlar 70 lira. Daha büyüğüm 100 lira. Portföy olarak yaptım, onlar ise 150 lira. İşte büyük kol çantası olarak yaptım, 350. Şallarım 400. Yani fiyatlarım da makul. Mesela bu cüzdan türünü ortalama 2 saatte yapabiliyorum" şeklinde konuştu.

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"En çok küçük cüzdanlar satılıyor"

Müşterilerin en çok tercih ettiği ürünlere değinen Dudu Aysul, "Çok değişkenlik gösteriyor. Bazen bir hafta mesela bu çaprazları satıyorum. Bir hafta bazen bu küçükler gidiyor. Yani belli olmuyor, müşterilere göre değişiyor. Bazen şallarım gidiyor, hiç kalmıyor ama genellikle en çok küçük cüzdanlarım satılıyor" dedi.