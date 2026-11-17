Eskişehirli karateciler uluslararası turnuvadan 6 madalya ile döndü Çanakkale'de düzenlenen şampiyonada 5 sporcu kürsüye çıktı
Çanakkale'de 660 sporcunun katılımıyla düzenlenen 3. Uluslararası Dardanelles Cup Karate Şampiyonası'na katılan Eskişehirli sporcular, 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazandı.
Çanakkale'de 660 sporcunun katılımıyla düzenlenen 3. Uluslararası Dardanelles Cup Karate Şampiyonası'na katılan Eskişehirli sporcular, 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazandı.
1415 Kasım tarihlerinde Çanakkale'de gerçekleştirilen 3. Uluslararası Dardanelles Cup Karate Şampiyonası sona erdi. Yoğun katılımla düzenlenen organizasyonda Eskişehir'i 5 sporcu temsil etti. Turnuvada tatamiye çıkan sporculardan Okyanus Sarya Doru, Baran Güven Doru, İrem Nida Kara, Zeynep İkra Kara ve Cenk Kale kumite kategorisinde derece elde ederken; Cenk Kale ayrıca kata kategorisinde de kürsüye çıkma başarısı gösterdi.
Şampiyonayı 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamlayan sporcular ve antrenörleri, elde ettikleri derecelerle kente döndü.
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