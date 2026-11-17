Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Eskişehir genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bölge genelinde etkili olan yağışlı hava Eskişehir'de de kendini gösterecek. Yapılan son değerlendirmelere göre; Çifteler, Mahmudiye, Seyitgazi ve Han dışındaki tüm ilçelerde öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmezken, değerlerin mevsim normalleri civarında seyredeceği bildirildi. Rüzgarın ise güneybatı ve batı yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Öte yandan Eskişehir'de gün içerisinde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Sarıcakaya ve Mihalgazi'de 19, Alpu'da 17, Tepebaşı, İnönü, Seyitgazi, Günyüzü ve Beylikova'da 16, Odunpazarı, Çifteler ve Mahmudiye'de 15, Sivrihisar'da 14, Han'da 13 ve Mihalıççık'ta 11 derece olacağı tahmin ediliyor.