Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince 916 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamalarda 240 okul servisi denetlenirken, kusurlu bulunan 8 araca işlem yapıldı.

Eskişehir Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul servisleri ve okul çevrelerine yönelik denetimler aralıksız sürdürülüyor. 916 Kasım tarihleri arasında il genelinde yapılan çalışmalar kapsamında toplam 240 okul servisi aracı ve şoförü kontrol edildi. Gerçekleştirilen denetimlerde mevzuata aykırı hareket ettiği ve kusurlu olduğu tespit edilen 8 servis aracı ve şoförüne cezai işlem uygulandı.

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Okul çevrelerinde de yoğunlaşan ekipler, 91 kahvehane, 59 market/tekel bayii ve 56 park ile bahçeyi denetledi. Uygulamalar esnasında ayrıca 211 şahsın kimlik sorgulaması yapıldı.