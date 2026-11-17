Beylikova Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan aşçılık kursuna katılan kursiyerler, dönem boyunca öğrendikleri tarifleri hazırlayarak değerlendirme etkinliğinde bir araya geldi. Programa katılan Beylikova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Günyüzü, usta öğreticiler, yöneticiler ve kursiyerlerle görüşerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve değerlendirmelerde bulundu.

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