Odunpazarı Belediyesi’nin sanatın ve sanat eğitiminin yaygınlaşması amacıyla düzenlediği resim kursu, 104 kursiyerin katılımıyla devam ediyor. Eğitmen Melek Tan eşliğinde gerçekleştirilen kursta, katılımcılar hem resim sanatının inceliklerini öğreniyor hem de yeteneklerini geliştirme fırsatı buluyor.

Odunpazarı Belediyesi, kültür ve sanat çalışmalarını toplumun farklı kesimleriyle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Odunpazarı Sanat Merkezi’nde (OSM) düzenlenen resim kursu, sanatla ilgilenen yurttaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Eğitmen Melek Tan tarafından verilen kursa 104 kişi katılıyor. Pazar ve pazartesi günleri dışında haftanın beş günü gerçekleştirilen eğitimlerde kursiyerler, resim sanatının temel tekniklerini öğrenirken kendi sanatsal becerilerini de geliştirme imkânı buluyor.

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Farklı yaş ve deneyim gruplarından katılımcıları bir araya getiren kurs, yalnızca resim yapmayı öğretmekle kalmıyor; aynı zamanda kursiyerlerin kendilerini ifade edebilecekleri, üretmenin ve sanatla buluşmanın keyfini yaşayabilecekleri bir ortam sunuyor.

Odunpazarı Belediyesi, sanat eğitimini toplumun her kesimine ulaştırmayı hedefleyen çalışmalarıyla kentte kültür ve sanat yaşamına katkı sunmayı sürdürüyor.