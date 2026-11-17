Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Grafik Sanatlar Bölümü tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen Uluslararası Anadolu Kaligrafi ve Tipografi Festivali başladı.

GSF Dekanlık Konferans Salonu'nda düzenlenen açılış töreninde konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, 18 yıldır kesintisiz düzenlenen festivalin sanat alanındaki bilgi ve deneyimin kuşaklar arasında aktarılmasına katkı sağladığını belirtti.

Anadolu'nun kültürel zenginliği ve Yunus Emre'nin evrensel değerlerinin festivale ilham verdiğini ifade eden Adıgüzel, etkinlik kapsamında Yunus Emre'nin düşüncelerinin kaligrafi ve tipografi aracılığıyla yeniden yorumlandığını kaydetti.

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Sanatın yalnızca eser üretmekten ibaret olmadığını, aynı zamanda kültürel değerleri gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğu taşıdığını vurgulayan Adıgüzel, festivalin sürdürülmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Adıgüzel, festivalin gelişimine katkı sağlayan GSF Grafik Sanatlar Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mehtap Uygungöz'ün çalışmalarına da dikkati çekti.

GSF Dekanı Prof. Dr. Duygu Kahraman ise festivalin 2009'dan bu yana kesintisiz düzenlendiğini belirterek, etkinliğin fakültenin sanat ve tasarım alanındaki birikimine katkı sunduğunu ifade etti.

Festivalin öğrenciler için önemli bir öğrenme ortamı oluşturduğunu aktaran Kahraman, katılımcıların farklı sanatçı ve tasarımcıların üretim süreçlerini gözlemleyerek yazı tekniklerini uygulamalı deneyimleme fırsatı bulduğunu kaydetti.

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Grafik Sanatlar Bölüm Başkanı Doç. Dr. Çağlar Okur da Yunus Emre'nin sevgi, saygı ve paylaşım anlayışının festivalin temel düşüncesini oluşturduğunu belirtti.

Öğrencilik yıllarında benzer etkinliklerden yararlandığını anlatan Okur, bugün de aynı heyecanı yaşadığını dile getirdi.

Açılış konuşmalarının ardından sanatçı Dilruba Güneysu, Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yusuf Keş, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) öğretim üyesi Doç. Dr. Bilge Kınam ve Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) öğretim görevlisi Onur Kuran, öğrencilerle bir araya gelerek mesleki deneyimlerini paylaştı.

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Festival kapsamında düzenlenen çalıştaylar, 20 Kasım'a kadar öğrencileri alanında uzman sanatçı ve akademisyenlerle buluşturacak.

Etkinlik kapsamında hazırlanan "Yunus Emre" sergisi ise 11 Aralık 2026'ya kadar Çağdaş Sanatlar Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.