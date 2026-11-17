Sivrihisar'da otomobil ile kamyon çarpıştı
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, savrulan otomobil orta refüje çıktı.
Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, savrulan otomobil orta refüje çıktı.
Kaza, Sivrihisar ilçesi Hızırbey Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir otomobil ile kamyon henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil savrularak orta refüje çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.