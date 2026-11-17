Eskişehir’de kendisinden haber alınamaması üzerine ihbarda bulunulan 73 yaşındaki kadın, polis ve itfaiye ekiplerince kapısı açılarak girilen evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu.

Olay, Tepebaşı ilçesi Işıklar Mahallesi Gültuğrul Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dairede ikamet eden 73 yaşındaki N. S.'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis nezaretinde itfaiye ekiplerince kapısı açılarak girilen evde, yaşlı vatandaşın hareketsiz yattığı görüldü. 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde N. S.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.