Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, saha çalışmaları kapsamında Batıkent Mahallesi ve Çamlıca Mahalle muhtarlık binalarını ziyaret ederek mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi.

Kentin her noktasına hizmet ulaştırmak amacıyla mahalle ziyaretlerini sürdüren Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce Batıkent ve Çamlıca mahalle muhtarlık binalarını ziyaret etti. Mahalle muhtarlıklarında gerçekleşen buluşmalarda Başkan Ünlüce, hem muhtarlarla görüş alışverişinde bulundu hem de vatandaşlarla yakından ilgilendi. İlk olarak Batıkent Mahalle Muhtarı Derya Can, ardından Çamlıca Mahalle Muhtarı Savaş Hancı ile bir araya gelen Başkan Ünlüce, her iki mahallenin mevcut ihtiyaçlarını ve hayata geçirilmesi planlanan belediye çalışmalarını masaya yatırdı. Ziyaretler sırasında mahalle sakinleriyle samimi sohbetler gerçekleştiren Başkan Ünlüce, vatandaşların talep ve beklentilerini dinledi.

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"Vatandaşlarımızın sesine kulak vermeye devam edeceğiz"

Saha buluşmalarının önemine dikkat çeken Başkan Ünlüce, hemşehrilerinin talep ve önerileri doğrultusunda kentin her noktasına en iyi hizmeti götürmeye devam edeceklerini vurguladı. Ünlüce, "Eskişehirimizin her mahallesine en iyi hizmeti ulaştırmak için vatandaşlarımızın sesine kulak vermeye devam edeceğiz. Nazik misafirperverlikleri için muhtarlarımıza, içten ve samimi sohbetleri için ise değerli mahalle sakinlerimize gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.