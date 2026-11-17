Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde soğuktan kaçıp bir elektrik panosunun içine girerek faz baralarının üzerinde uyuyan kedi telef oldu.

Sivrihisar ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen olayda, soğuk havadan korunmak için elektrik panosunun içine giren bir kedi, dağıtım faz baralarının üzerine uzanarak uykuya daldı. Rutin kontrol sırasında panoyu açan görevli, baraların üzerinde yatan kediyi fark etti. Elindeki kontrol aletiyle panoda elektrik olduğunu tespit eden görevli, hemen şalteri indirerek enerjiyi kesti. Gerilim hattındaki elektriğin kesilmesine ve görevlilerin işlemler sırasında çıkardığı gürültüye rağmen uyanmayan kedinin telef olduğu belirlendi.