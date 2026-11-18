Ehliyeti daimi olarak iptal edilen sürücü M.B'ye, "dur ihtarına uymama, ters yöne girme, kırmızı ışıkta geçme, tehlikeli şerit değiştirme, yetkili kurumdan alınmayan plakayı kullanma, trafikten çekili aracı kullanma, kaldırımdan sürme ve trafiğe kapalı alanda araç kullanma" suçlarından toplamda 431 bin lira para cezası verildi.

Polis ekiplerince yapılan kontrollerde, aday sürücü ehliyeti bulunan M.B'nin alkollü olduğu belirlendi.

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