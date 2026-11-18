Eskişehir'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Eskişehir'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Eskişehir'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Eskişehir-Ankara kara yolu Gündoğdu Mahallesi yakınlarında F.Ö. yönetimindeki 26 EBB 173 plakalı belediye otobüsü arıza yaptı. Arıza yapan belediye otobüsüne müdahale için gelen F.A. yönetimindeki 26 BR 077 kamyonet, otobüsün arkasında durdu.
Park halindeki araçlar nedeniyle yavaşlayan S.A. idaresindeki 26 RC 975 plakalı hafif ticari araca, M.B. idaresindeki 42 BCA 510 plakalı tır arkadan çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle önünde park halinde bulunan kamyonete çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan S.A. ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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