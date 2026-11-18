Eskişehir-Ankara kara yolu Gündoğdu Mahallesi yakınlarında F.Ö. yönetimindeki 26 EBB 173 plakalı belediye otobüsü arıza yaptı. Arıza yapan belediye otobüsüne müdahale için gelen F.A. yönetimindeki 26 BR 077 kamyonet, otobüsün arkasında durdu.

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