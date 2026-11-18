ESKİŞEHİR’de polisin ihtarına uymayıp kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan aday sürücü M.B.’ye (27) toplamda 431 bin lira ceza uygulanırken, 0.50 promil alkollü araç kullandığı için ehliyeti iptal edildi.

Odunpazarı ilçesine bağlı Arifiye Mahallesi’nde M.B., yönetimindeki 26 ANN 275 plakalı aracıyla seyir halindeyken, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçtı. Trafik polislerinin takibe aldığı araç, trafik kuralını ihlal ederek ara sokaklara girdi. Uzun süren kovalamacada M.B., Kurtuluş Mahallesi Sevilen Sokak üzerinde yakalanarak, gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından yapılan muayenede 0.50 promil alkollü olduğu tespit edilen M.B.’ye farklı maddelerden toplam 431 bin lira ceza uygulandı. Aday sürücü olduğu belirlenen M.B.’nin ehliyetine daimi olarak el konulurken, araç ise 90 gün trafikten men edildi.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.