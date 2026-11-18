Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yıllar önce İsmet İnönü 1 Caddesi'ne yerleştirilen ve kentin hafızasında kendine yer edinen "Dedikoducu Kadınlar" heykeli, şehir magandalarının saldırısına uğradı.

Eskişehir'in kent estetiğine ve kültürel dokusuna renk katan heykellere zarar veren kişi ya da kişiler, çevrede bulunan bankları da kırarak kamusal alanlara yönelik duyarsızlıklarını gözler önüne serdi. Kentin ortak kullanım alanlarında yaşanan bu görüntüler, vatandaşların tepkisine neden oldu. Konuya ilişkin Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, kamusal alanların ve kent değerlerinin korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğu vurgulandı. Belediyeden yapılan çağrıda, kent mobilyalarına, sanat eserlerine ve ortak kullanım alanlarına zarar verilmemesi gerektiği hatırlatılarak, Eskişehir'in hep birlikte sahip çıkılması gereken ortak bir yaşam alanı olduğu ifade edildi.

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, "Yılların emeğiyle güzelleşen, sanatla ve kültürle değer kazanan Eskişehir'in simgelerini korumak hepimizin görevi. Unutulmamalı ki bu kent hepimizin; sokakları, parkları, heykelleri ve banklarıyla hepimize emanet!" açıklamasını yaptı. Kamu malına zarar veren kişi veya kişilerin tespit edilmesi için bölgedeki güvenlik kameraları kontrol ediliyor.