AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve beraberindeki heyet, Eskişehir Erzurumlular Derneği'nin ev sahipliğinde düzenlenen programda iş insanları ve sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Eskişehir Erzurumlular Derneği Başkanı Muhammet Atik ve yönetim kurulunun ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmaya AK Parti Eskişehir İl Teşkilat Başkanı Erkan Koca, Yerel Yönetimler Başkanı Şükrü Akbıyık, Odunpazarı Meclis Üyesi Berke Akyel ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Oktay Özdamar katıldı. Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, Meclis Başkanı Yavuz Güney ve İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun'un da yer aldığı programda, Eskişehir'deki iş insanları ve sektör temsilcileriyle görüş alışverişinde bulunuldu.