Eskişehir’de bir vatandaş, bacak ve karın bölgesinden yaralanan sokak köpeğini kendi imkanlarıyla tedavi ederek besledi.

Edinilen bilgilere göre, kırsal bir alanda yaralı halde bulunan sokak köpeğine duyarlı bir vatandaş sahip çıktı. Köpeğin arka bacağı ve karın kısmındaki derin yaraya pansuman yapan vatandaş, yaralı hayvanı sakinleştirdikten sonra ekmek vererek besledi. Tedavinin ardından ayağa kalkan köpek bölgeden uzaklaştı.

"Allah rızası için yapıyoruz biz, hayvanlarımız düzelsin, iyileşsin"

Yaralı köpeğe ilk müdahaleyi yapan vatandaş, hayvanların bakımsız kaldığını belirterek, "Yaralı köpeği tedavi ediyoruz. Bu hayvanları böyle edenlerin Allah cezasını versin. Şu hayvanların haline bak. İşte bu hayvanlar yaralı, bakımsız, kimse yardım etmiyor. Allah rızası için yapıyoruz biz, hayvanlarımız düzelsin, iyileşsin" ifadelerini kullandı.