Dört çocuğuyla yaşam mücadelesi veren kadına Odunpazarı Belediyesi'nden destek
Odunpazarı Belediyesi, dört çocuğuyla birlikte yaşam mücadelesi veren 34 yaşındaki Gülcan Bilge'ye Halk Market aracılığıyla destek oldu.
Odunpazarı Belediyesi, dört çocuğuyla birlikte yaşam mücadelesi veren 34 yaşındaki Gülcan Bilge’ye Halk Market aracılığıyla destek oldu.
Odunpazarı Belediyesi, sosyal destek çalışmalarıyla ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyor. Belediye, bu kapsamda dört çocuğuyla birlikte yaşam mücadelesi veren Gülcan Bilge’ye destek elini uzattı. Henüz 16 yaşındayken evlendirilen, ilerleyen yıllarda yakalandığı kemik enfeksiyonu nedeniyle sol bacağı diz altından kesilen 34 yaşındaki Bilge, eşinden ayrılmasının ardından dört çocuğuyla birlikte yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Kirada oturan, nafaka almayan ve herhangi bir geliri bulunmayan Bilge’nin yaşadığı ekonomik güçlükler üzerine Odunpazarı Belediyesi harekete geçti.
Halk Kart ile düzenli sosyal destek
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