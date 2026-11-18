Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) Türkiye Programı’na iklim değişikliği, çevresel sürdürülebilirlik, biyolojik çeşitlilik ve genetik araştırmalar alanlarında hazırlanan 6 projeyle katıldı. Programa, ESOGÜ Rektör Danışmanı ve COP31 Koordinatörü Prof. Dr. Hakan Demiral, Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ersin Karademir, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Özgür Emiroğlu ve Ziraat Fakültesi yüksek lisans öğrencisi Yusuf Aktaş katıldı.

Program kapsamında Prof. Dr. Ersin Karademir, "İklim Dirençliliği İçin STEM ile Bütünleşik Afet Eğitimi ve Doğa Tabanlı Çözümler" başlıklı projesiyle yer aldı. Prof. Dr. Özgür Emiroğlu ise "Türkiye'de Karasal Alanlarda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Tür Tehditlerinin Ele Alınması" ve "Türkiye İç Sularındaki İstilacı Gümüşi Havuz Balığı Popülasyonlarının Genetik Çeşitliliği" başlıklı iki projesini sundu.

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Programda kabul edilen diğer projeler arasında ESOGÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Arif Kıvrak’ın "Dijital Yeşil" başlıklı projesi ile Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Taki Karslı’nın "Denizli ve Gerze Tavuklarında ddRADseq ile Genetik Çeşitlilik ve Seleksiyon İzleri" ve "Ile de France Anadolu Merinosu Koyunlarında Sıcaklık Stresi Toleransı ve Aday Genler" başlıklı iki projesi yer aldı.

Konferans sürecinde ESOGÜ heyeti, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Genel Kurul Üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa ile bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. ESOGÜ, farklı disiplinlerden araştırmacıların katkısıyla hazırlanan projeleri aracılığıyla iklim değişikliğiyle mücadele, çevresel sürdürülebilirlik ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik bilimsel çalışmalarını programda temsil etti.