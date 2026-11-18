Eskişehir'de İsmet İnönü Caddesi üzerinde bulunan heykel ve banka manevra yaptığı sırada çarparak zarar veren kamyonet sürücüsü, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, İsmet İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; cadde üzerinde manevra yapan kamyonetin sürücüsü, bölgede bulunan heykele ve banka çarparak zarar verdi. Olayın ardından kamu malına zarar veren şahsın tespit edilmesi için bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı.

Konuyla ilgili Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada da kent mobilyalarına, sanat eserlerine ve ortak kullanım alanlarına zarar verilmemesi gerektiği vurgulanarak sorumluların tespiti için güvenlik kameralarının kontrol edildiği belirtilmişti. Yapılan çalışmalar neticesinde kimliği belirlenen kamyonet sürücüsü, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timlerince yakalandı. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.