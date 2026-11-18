Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyerek olayın bir kamyonetin manevra yaptığı sırada meydana geldiğini belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İsmet İnönü-1 Bulvarı'ndaki "Dedikoducu Kadınlar" heykeli ve oturma bankına zarar verilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.