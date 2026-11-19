Eskişehir’de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen haftalık gıda denetimlerinde, kurallara uymadığı tespit edilen 3 işletmeye toplamda 290 bin 276 TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Valiliği koordinesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla yürütülen haftalık denetimlerin raporu yayımlandı. 12 Kasım 18 Kasım 2026 tarihleri arasında il genelinde risk esaslı olarak 298 gıda ve yem işletmesi kontrol edildi.

Yapılan denetimler kapsamında 15 numune alımı gerçekleştirilirken, mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen 3 işletmeye toplam 290 bin 276 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca kontroller sırasında uygunsuzluğu tespit edilen 1 ürün hakkında imha kararı verildi.