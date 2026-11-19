Odunpazarı Belediyesi ile Türk Kızılay arasında, kullanılmış kıyafetlerin toplanması ve yeniden değerlendirilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un makamında düzenlenen imza töreniyle hayata geçirilen iş birliği kapsamında, ilçe genelinde kıyafet bağış kutuları oluşturulacak, ihtiyaç sahibi vatandaşlara da her ay giyim desteği sağlanacak.

Odunpazarı Belediyesi, çevreyi koruyan ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Belediye Başkanı Kazım Kurt'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen protokol imza törenine Kızılay Lojistik AŞ Genel Müdür Yardımcısı Davut Karacan, Kızılay Tekstil Operasyonları Türkiye Müdürü Hakan Sarı ve Kızılay Eskişehir İl Merkezi Başkanı Egemen Temizsoy katıldı.

REKLAM

İlçe genelinde kıyafet bağış kutuları yerleştirilecek

İmzalanan protokolle vatandaşların kullanmadıkları kıyafetlerin yeniden değerlendirilmesi, çevrenin korunması ve ihtiyaç sahiplerine destek sağlanması amaçlanıyor.

Protokol kapsamında, Odunpazarı ilçe sınırları içerisinde uygun noktalara Türk Kızılay tarafından kıyafet bağış kutuları yerleştirilecek. Vatandaşlar, kullanmadıkları kıyafetleri bu kutulara bırakarak geri kazanım sürecine katkıda bulunabilecek. Toplanan kıyafetler, Türk Kızılay tarafından değerlendirilerek ihtiyaç sahiplerine yönelik destek çalışmalarına kaynak oluşturacak.

Kullanılmış kıyafetlerin toplanması Kızılay'a bedelsiz devredildi

REKLAM

Protokol töreninde konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, imzalanan protokolün, daha önce Odunpazarı Belediyesi tarafından profesyonel firmalar aracılığıyla yürütülen kullanılmış kıyafet ve giysi toplama hizmetinin Kızılay'a bedelsiz devrini öngördüğünü belirtti. İş birliğinin hayırlı olmasını dileyen Başkan Kurt, "Kızılay'ımızla Odunpazarı Belediyesi arasında ikinci el giysilerin toplanması, tekstil atıklarının toplanmasıyla ilgili bir iş birliği protokolü imzalamış bulunuyoruz. Daha önce Odunpazarı Belediyesi tarafından profesyonelce başka firmalara verilen bu desteğin, belediye meclisimizin kararıyla bundan sonra Kızılay'ımıza bedelsiz olarak devrini öngördük. Belediye meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Bizimle iş birliği yapan Kızılay derneğimize de şükranlarımı sunuyorum. Her zaman iyiliğin, her adımın, desteğin yanında olacağımızı bildirmekten büyük bir zevk duyuyorum. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

REKLAM

Kızılay Eskişehir İl Merkezi Başkanı Egemen Temizsoy, Odunpazarı Belediyesi'nin iyilik hareketine verdiği destek için teşekkür ederek, ikinci el kıyafetlerin toplanması görevini Kızılay Lojistik'in üstleneceğini söyledi. "İkinci el kıyafetlerin toplanmasıyla ilgili Kızılay'ımız, Kızılay Lojistik'imiz bu görevi üstlenecek. İnşallah topladığımız kıyafetler en doğru yerlere ulaştırılacak. Türk Kızılay'ın yıllardır devletin verdiği bir görev olarak kan toplayıp gerekli yerlere ulaştırması nasıl sürüyorsa, bu ikinci el kıyafet toplama ağını da Eskişehir'de öncelikle Odunpazarı ilçemizde başlatıp, hayırlısıyla tüm Eskişehir'e yaymayı planlıyoruz" diye konuşan Temizsoy, iş birliği dolayısıyla Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a, belediye müdürlerine, başkan yardımcılarına ve Kızılay Lojistik ekibine teşekkür etti.

REKLAM

Her ay 10 ihtiyaç sahibine giyim desteği

Protokolün sosyal dayanışma ayağında ise ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik giyim desteği yer alıyor. Türk Kızılay Eskişehir İl Merkezi ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi iş birliğinde faaliyet gösteren Kızılay Sevgi Butik aracılığıyla her ay 10 ihtiyaç sahibine giyim desteği verilecek.

Bu kapsamda Odunpazarı Belediyesi tarafından hazırlanan ihtiyaç sahibi vatandaşların listeleri, her ayın sonunda Türk Kızılay'a iletilecek. Böylece belediyenin sosyal destek çalışmaları ile Kızılay'ın dayanışma faaliyetleri ortak bir zeminde buluşacak.

Odunpazarı Belediyesi, çevreye duyarlı uygulamaları sosyal belediyecilik anlayışıyla birleştirerek hem kullanılmayan kıyafetlerin yeniden değerlendirilmesini hem de ihtiyaç sahibi vatandaşların desteklenmesini amaçlıyor. İş birliğiyle geri kazanım ve dayanışmanın Eskişehir genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.