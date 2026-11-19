Eskişehir'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, EskişehirAfyonkarahisar kara yolunun Eskişehir girişi mevkiinde meydana geldi. Eskişehir istikametine seyir halinde olan İ.A. idaresindeki 26 ANK 245 çekici plakalı tır ile Eskişehir'den çıkış yapan 26 B 5603 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan toplam 3 kişiden, ismi henüz belirlenemeyen bir yolcunun olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada yaralanan otomobildeki diğer 2 kişi ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Ekiplerin kaza yerindeki incelemeleri devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.