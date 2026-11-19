EskişehirAfyonkarahisar kara yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki sürücü Caner Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, Eskişehir Afyonkarahisar karayolu Seyitgazi ilçesi Sarayören Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.A. idaresindeki 26 ZC 852 plakalı otomobil ile Caner Y. (20) idaresindeki 43 AR 516 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobilin sürücüsü de bulundukları araçların içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştıkları araçlardan çıkartılan 2 sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücülerden 20 yaşındaki Caner Y.'nin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat ettiği öğrenildi. Diğer sürücü S.A.'nın ise tedavisi sürüyor.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.