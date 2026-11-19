Eskişehir'de 2 otomobil çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Caner Yıldız idaresindeki 43 AR 516 plakalı otomobil, Eskişehir-Seyitgazi kara yolu Sarayönü Mahallesi yakınlarında, S.A'nın kullandığı 26 ZC 852 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan Yıldız, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Yaralanan S.A. Eskişehir Şehir Hastanesi, Caner Yıldız ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Ağır yaralanan Yıldız, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.