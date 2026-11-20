Eskişehir'de hava sıcaklıklarının düşmesi ve yaklaşan yılbaşı öncesinde vatandaşlar hem hobi edinmek hem de hediyelik eşya ve ek gelir elde etmek amacıyla el örgüsü yün ürünlerine yöneliyor.

Kentte kış mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte yün ve tuhafiye dükkânlarında hareketlilik başladığını belirten tuhafiye işletmecisi Vahdettin Söğütlü, hazır giyim fiyatlarının artmasıyla birlikte vatandaşlar, kendi atkı, bere, kazak ve battaniyelerini örmeyi tercih ettiğini vurguladı. Türkiye'de yapılabilecek en düşük maliyetli hobilerden biri olarak öne çıkan örgü, hem gençlerin hem de ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadınların ilgi odağı haline geldi.

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"Fiyatlara çok zam yapmadık, gençlerin ilgisi yoğun"

Kışlık yünlerin bu yıl oldukça rağbet gördüğünü belirten kentteki bir tuhafiye esnafı Vahdettin Söğütlü, ürünleri herkesin alabilmesi için fiyatlara fazla zam yapmadıklarını ifade etti. Özellikle üniversite öğrencilerinin hediyelik eşya yapımı için dükkânlara geldiğini kaydeden esnaf Vahdettin Söğütlü, "Kışlık yünler bu sene çok moda ve her geçen yıl daha da gelişiyor. Eskişehir'de soğuklarla birlikte işlerimiz artık bir hobi gibi ilerliyor. Yılbaşı yaklaştığı için hediyelikler hazırlanıyor. Fiyatlarımız hazır bir kazağa ya da atkıya göre çok uygun. Gençlerin ve üniversite öğrencilerinin ilgisi de yoğun. Onlar genellikle arkadaşlarına hediye etmek için atkı, bere, şapka veya televizyon izlerken kullanabilecekleri diz battaniyeleri örüyorlar" dedi.

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"Sosyal medya üzerinden yurt dışına satış yapıp para kazananlar var"

Ekonomik nedenlerle örgünün ev hanımları için önemli bir kazanç kapısına dönüştüğüne dikkat çeken Vahdettin Söğütlü, sosyal medya üzerinden yurt dışına dahi satış yapıldığını vurguladı. Piyasada binlerce liraya satılan el yapımı çantaların kendi ipleriyle çok daha ucuza mal edildiğini belirten esnaf, "Ekonomik nedenlerden dolayı müşterilerimiz ördükleri ürünleri satıyor. Sosyal medya üzerinden sayfa açıp yurt dışına satış yapanlar var. Piyasada 23 bin liradan başlayıp 78 bin liraya kadar çıkan el örgüsü çantaları, kâğıt iplerden kendileri yapıp satarak para kazanan çok müşterimiz bulunuyor. Hobi malzemeleri, ekonomik şartların zorlaştığı dönemlerde hem düşük maliyetli olması hem de ürünlerin değerinde satılabilmesi nedeniyle iyi bir gelir kaynağı oluyor" ifadelerini kullandı.

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"7080 liralık iple bir yelek ya da kazak çıkarılabiliyor"

Şehirleşmeyle birlikte geleneksel çeyizlik örgü kültürünün de şekil değiştirdiğini dile getiren Vahdettin Söğütlü, artık düğünlerde gelinlerin omzuna atılan simli şallar veya çeyizlik patikler yerine günlük kullanıma uygun ve hediyelik ürünlerin tercih edildiğini söyledi. Çocuk kıyafetlerindeki yüksek fiyatların da vatandaşları örgüye yönelttiğini belirten Vahdettin Söğütlü, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eskişehir nüfusunun büyük bir kısmı şehir merkezinde yaşıyor ve bununla birlikte eski geleneksellik azalıyor. Yine de patik, kazak ya da düğünlerde gelinin üzerine atılan simli şalları ören az bir kesim var. Ancak günümüzde örgü daha çok hediyelik amacıyla yapılıyor. Özellikle çocuk kıyafetleri piyasada çok pahalı olduğu için insanlar bir doğum hediyesi olarak kazak, hırka veya bebek battaniyesi örüp birbirine destek oluyor. Bugün 7080 liralık bir yumak iple bir bebek yeleği ya da kazağı rahatlıkla çıkarılabiliyor. Böylece el emeği, hem ekonomik hem de manevi değeri yüksek bir hediye olarak ön plana çıkıyor."